«Добывать не стыдно!»: От чего зависит цена на российскую нефть

Российская нефть Urals торговалась в пятницу, 6 января, на уровне около $38 за баррель — ниже введенного ЕС и странами G7 потолка цен на нефть из России, пишет Bloomberg. На этом фоне экономист Сергей Глазьев заявил, что одним из главных итогов периода пост-СВО является ликвидация сырьевой-экспортной модели российской экономики в ее первоначальном виде. Юшков заявил, что картина несколько сложнее, чем ее рисует экономист.

«По логике Глазьева получается, что это хорошо, что нефтегазовая отрасль дает меньше прибыли. В нашей стране она приносит существенную долю доходов в бюджет — в последние годы около 40%. То, что поток прибыли от нефти и газа сократится, не означает переход к новой модели экономики. Хотелось бы, чтобы у нас экономика трансформировалась не за счет потери доходов, тем более от отрасли-кормилицы, а за счет развития иных отраслей», — сказал Юшков.

Собеседник НСН особо подчеркнул важность нефтегазовой отрасли.

«Тем, кто думает, что это отсталая вещь, что стыдно добывать нефть и газ, напомню: мировыми лидерами по добыче и нефти, и газа являются США, и это не мешает им развивать другие отрасли. Гораздо проще проводить реформы и развивать прочие отрасли, когда у тебя есть деньги», — добавил аналитик.

Также Юшков отметил, что цена на российскую нефть зависит от удаленности порта от Азии.

«У нас начинают диверсифицироваться цены в разных портах. Чем дальше гавань от азиатских рынков, тем больше скидка, поскольку количество танкеров, лояльных России и готовых перевозить нефть, невзирая ни на какие потолки цен, ограничено. Фактически теперь мы не работаем с международными компаниями, а только со специально нанятым флотом», — указал эксперт.

В заключение собеседник НСН напомнил, что нечто подобное страна переживала весной 2022 года.

«Я бы сказал, что сейчас мы переживаем некий переходный период, постепенно компании будут налаживать бизнес и понимать, как теперь работать в новых условиях, при наличии потолка цен, эмбарго стран Европы и так далее. Надеюсь, что сценарий с восстановлением объема экспорта и уменьшением скидки повторится. Наверное, определенная скидка останется, но не навсегда, нельзя назвать это новой реальностью», — подытожил он.

Ранее общий объем производства нефти в России вырос на 2% по итогам 2022 года и составил 535 млн тонн. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

