СМИ: Финская Gasum не будет платить за российский газ в рублях
Финская государственная газовая компания Gasum не будет выполнять требование российского «Газпрома» по оплате поставленного газа в рублях. Об этом рассказали в компании.
По данным источника, финская сторона собралась подать контракт по поставке природного газа в арбитраж. К тому же отмечается, что в отношениях между организациями наблюдаются и иные разногласия. Ее представители также сообщили о высоком риске прекращения поставок российского природного газа в Финляндию.
В компании добавили, что во время летнего сезона Gasum постарается обеспечить доступность природного газа для своих финских клиентов через газопровод Balticconnector, при этом ограничения пропускной способности могут усложнить эту задачу.
Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что действия европейских политиков, которые отказываются от российских энергоносителей, приводят к тому, что экономический кризис, начавшийся в 2021 году, будет усугубляться.
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