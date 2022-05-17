СМИ: Финская Gasum не будет платить за российский газ в рублях

Финская государственная газовая компания Gasum не будет выполнять требование российского «Газпрома» по оплате поставленного газа в рублях. Об этом рассказали в компании.

По данным источника, финская сторона собралась подать контракт по поставке природного газа в арбитраж. К тому же отмечается, что в отношениях между организациями наблюдаются и иные разногласия. Ее представители также сообщили о высоком риске прекращения поставок российского природного газа в Финляндию.