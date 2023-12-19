СМИ: Евросоюз ввел во внешнюю торговлю правило No Russia
Евросоюз обязал экспортеров местных товаров прописывать условие, запрещающее реэкспорт в Россию или в другую страну для использования в РФ, в контрактах на поставку ряда продуктов в третьи страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статью санкционного регламента ЕС 833/2014.
Отмечается, что оговорку следует внести в новые экспортные контракты к 20 марта следующего года. Если договор был заключен до 19 декабря текущего, то ограничивающее условие должно быть добавлено к 20 декабря 2024-го или раньше, если соглашение истекает и продлевается.
При этом изменения не потребуются, когла контракт предполагает экспорт в «страны-партнеры»: США, Великобританию, Норвегию, Швейцарию, Японию, Южную Корею, Австралию, Канаду, Новую Зеландию.
Ограничения касаются товаров двойного назначения и применяемых в российских оружейных системах «продвинутых технологических товаров», ряда авиатоваров, авиационного топлива, боевого стрелкового оружия.
Ранее Евросоюз согласовал 12-й пакет санкций в отношении России, направленных против высокодоходных секторов экономики и усложняющих обход ограничений, напоминает RT.
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