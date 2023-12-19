СМИ: Евросоюз ввел во внешнюю торговлю правило No Russia

Отмечается, что оговорку следует внести в новые экспортные контракты к 20 марта следующего года. Если договор был заключен до 19 декабря текущего, то ограничивающее условие должно быть добавлено к 20 декабря 2024-го или раньше, если соглашение истекает и продлевается.

При этом изменения не потребуются, когла контракт предполагает экспорт в «страны-партнеры»: США, Великобританию, Норвегию, Швейцарию, Японию, Южную Корею, Австралию, Канаду, Новую Зеландию.

Ограничения касаются товаров двойного назначения и применяемых в российских оружейных системах «продвинутых технологических товаров», ряда авиатоваров, авиационного топлива, боевого стрелкового оружия.

Ранее Евросоюз согласовал 12-й пакет санкций в отношении России, направленных против высокодоходных секторов экономики и усложняющих обход ограничений, напоминает RT.

