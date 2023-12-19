ЯПОНИИ АЛМАЗЫ НЕ НУЖНЫ

Свою лепту в ограничения в отношении России внесла и Япония. Она расширила антироссийские рестрикции, запретив с 1 января 2024 года импорт российских алмазов. Об этом сообщило издание РБК.

Также под санкции Токио попали 35 физических лиц (в частности, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, начальник главного штаба сухопутных войск Александр Лапин, детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова, командующий войсками Центрального военного округа Андрей Мордвичев, замминистра обороны Татьяна Шевцова и так далее) и 57 организаций (Уральский завод гражданской авиации, ЦНИИ «Буревестник», Казанский пороховой завод и другие). Кроме того, в японском санкционном списке находятся 16 человек, считающихся причастными к присоединению Россией Крыма и «дестабилизации Восточной Украины» (среди них — сенаторы Дмитрий Ворона, Дарья Лантратова и Константин Басюк, советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко, донецкий и луганский омбудсмены по правам человека Дарья Морозова и Виктория Сердюкова, экс-мэр Мариуполя Олег Моргун и так далее).

ТЯЖЕЛО ДОГОВАРИВАТЬСЯ

Тем временем ряд экспертов указывают на то, что Евросоюзу стало сложнее согласовывать новые пакеты санкций — если в 2022 году было утверждено девять пакетов антироссийских рестрикций, то в этом году всего лишь три.

В беседе с изданием «Известия» профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев указал на то, что Западу все тяжелее придумать, против чего ввести новые рестрикции. Он напомнил, что санкции можно назвать «улицей с двусторонним движением: вводя их, нужно просчитать, не отразятся ли они на тех, кто их вводит. Собеседник СМИ отметил, что ряд политиков ЕС все сильнее понимают, что санкционное давление на Россию неэффективно, а также невыгодно самому Евросоюзу. «Поэтому европейским бюрократам сложнее продавливать идею общей солидарности в санкционном давлении на Россию», — заключил Ковалев.

Похожей позиции придерживаются и в постоянном представительстве России при Евросоюзе. Утверждается, что новые антироссийские санкции Евросоюза больно бьют по благосостоянию рядовых европейцев, а рестрикции нужны в первой очереди европейской бюрократии. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Также в постпредстве отметили, что Евросоюз не достиг первоначальный целей введения антироссийских санкций, и указали на очевидную бессмысленность утверждения новых ограничительных мер.

На то, что Брюссель, продолжая экономическую антироссийскую агрессию, вмешиваясь в выборы и устраивая цензуру, наносит вред самому себе, указал и председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом сообщило агентство ТАСС.

По словам политика, Россия успешно пережила все волны санкционных мер, а экономика страны продолжает развиваться вопреки 18 тысячам рестрикций, чего нельзя сказать о европейском бизнесе.