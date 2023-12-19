«Евробюрократам все сложнее»: В России высмеяли новый пакет санкций ЕС
Евросоюз не знает, какие еще ограничения ввести против России, чтобы не навредить самому себе, поэтому новые санкции согласовывать все тяжелее, отмечают эксперты.
Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций, который начнет действовать после публикации в официальном журнале объединения. Об этом сообщается на портале Совета ЕС.
В новый пакет рестрикций включены 61 человек и 86 компаний и организаций. В частности, в этот перечень попали группа «Альфа Страхование», ряд российских IT-компаний, предприятие «Комета», разрабатывающее системы противоракетной обороны, телеканалы «Царьград» и «Спас», якобы распространяющие пропаганду и дезинформацию касательно спецоперации России на Украине, финансируемые российским правительством и материально поддерживающие деятельность, направленную на нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Также в списке оказались семь частных военных компаний, ряд НИИ и физлица, среди которых сын зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева Илья Медведев, новый главнокомандующий ВКС России Виктор Афзалов, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, главы Республики Алтай Олег Хорохордин и Башкирии Радий Хабиров, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, российская журналистка, телерадиоведущая, глава дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда» Анна Шафран, задержанный в Финляндии по подозрению в обходе антироссийских санкций предприниматель Габриэль Темин, 14 членов Центральной избирательной комиссии России и другие.
ЯПОНИИ АЛМАЗЫ НЕ НУЖНЫ
Свою лепту в ограничения в отношении России внесла и Япония. Она расширила антироссийские рестрикции, запретив с 1 января 2024 года импорт российских алмазов. Об этом сообщило издание РБК.
Также под санкции Токио попали 35 физических лиц (в частности, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, начальник главного штаба сухопутных войск Александр Лапин, детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова, командующий войсками Центрального военного округа Андрей Мордвичев, замминистра обороны Татьяна Шевцова и так далее) и 57 организаций (Уральский завод гражданской авиации, ЦНИИ «Буревестник», Казанский пороховой завод и другие). Кроме того, в японском санкционном списке находятся 16 человек, считающихся причастными к присоединению Россией Крыма и «дестабилизации Восточной Украины» (среди них — сенаторы Дмитрий Ворона, Дарья Лантратова и Константин Басюк, советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко, донецкий и луганский омбудсмены по правам человека Дарья Морозова и Виктория Сердюкова, экс-мэр Мариуполя Олег Моргун и так далее).
ТЯЖЕЛО ДОГОВАРИВАТЬСЯ
Тем временем ряд экспертов указывают на то, что Евросоюзу стало сложнее согласовывать новые пакеты санкций — если в 2022 году было утверждено девять пакетов антироссийских рестрикций, то в этом году всего лишь три.
В беседе с изданием «Известия» профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев указал на то, что Западу все тяжелее придумать, против чего ввести новые рестрикции. Он напомнил, что санкции можно назвать «улицей с двусторонним движением: вводя их, нужно просчитать, не отразятся ли они на тех, кто их вводит. Собеседник СМИ отметил, что ряд политиков ЕС все сильнее понимают, что санкционное давление на Россию неэффективно, а также невыгодно самому Евросоюзу. «Поэтому европейским бюрократам сложнее продавливать идею общей солидарности в санкционном давлении на Россию», — заключил Ковалев.
Похожей позиции придерживаются и в постоянном представительстве России при Евросоюзе. Утверждается, что новые антироссийские санкции Евросоюза больно бьют по благосостоянию рядовых европейцев, а рестрикции нужны в первой очереди европейской бюрократии. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Также в постпредстве отметили, что Евросоюз не достиг первоначальный целей введения антироссийских санкций, и указали на очевидную бессмысленность утверждения новых ограничительных мер.
На то, что Брюссель, продолжая экономическую антироссийскую агрессию, вмешиваясь в выборы и устраивая цензуру, наносит вред самому себе, указал и председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом сообщило агентство ТАСС.
По словам политика, Россия успешно пережила все волны санкционных мер, а экономика страны продолжает развиваться вопреки 18 тысячам рестрикций, чего нельзя сказать о европейском бизнесе.
Иллюстрацией того, что Евросоюз вмешивается в российские выборы и занимается «вульгарной цензурой», по мнению Слуцкого, стали санкций в отношении членов ЦИК и ряда телеканалов.
ОТВЕТ БУДЕТ!
Тем временем в МИД России пообещали не оставлять без внимания очередной пакет антироссийских рестрикций. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Комментарий ведомства был коротким, но емким: «Ответ будет». Что именно станет ответом Европе со стороны России, в МИД России не уточнили.
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