В Германии назвали «вопросом времени» возобновление поставок газа из России
Немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что восстановить потоки российского газа можно за несколько недель.
Возобновление поставок газа из России в Германию – это вопрос времени, действующая власть уже смягчает свою позицию, заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН.
Высокопоставленные немецкие чиновники снова заговорили о возможных поставках российского газа после урегулирования конфликта на Украине из-за всё менее хороших отношений с президентом США Дональдом Трампом, сообщил журнал Der Spiegel. Если ЕС будет и дальше придерживаться плана отказа от российского газа к 2027 году, он всё больше будет зависеть от всё более непредсказуемых США. Рар отметил, что сейчас Германия попала в «жуткую зависимость» от США.
«Есть определенное лоббирование немецких промышленников, они объясняют Мерцу (канцлер ФРГ. - прим. НСН), что Германии нужны ресурсы, подъем экономики невозможен без снижения цен на электричество. Германия теряет свою конкурентоспособность. Сейчас Германия полностью зависит от поставок СПГ из США, то есть ушла от зависимости от России и попала в жуткую зависимость от Америки. Американцы якобы хотят купить «Северный поток», чтобы качать американский газ в Европу, это новый аспект. Конечно, Мерц это понимает, поэтому запрета на сотрудничество с Россией в будущем договоре не будет. Когда будет подписано мирное соглашение с Украиной, очень быстро восстановятся поставки из России в старой форме. Часть санкций будет снята. Это вопрос времени», - отметил он.
По его словам, восстановить потоки российского газа можно за несколько недель.
«Сейчас вновь заговорили о возобновлении отношений с Россией на фоне переговоров по Украине. Восточная Германия понимает, что за несколько недель можно восстановить потоки российского газа, это очень нужно промышленникам. Действующая власть с трудом удерживает позицию о том, что с Россией нельзя договариваться. Усиливается другая позиция, сторонники которой указывают на отношения Трампа с Россией, на закупки газа из РФ другими европейскими странами, например, Венгрией. Это внутренний конфликт сейчас в Германии», - заключил собеседник НСН.
Американский лидер Дональд Трамп не решится на восстановление «Северных потоков» даже ради сделки с Россией, так как США это экономически невыгодно, заявил ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин «Радиоточке НСН».
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