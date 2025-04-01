В Германии назвали «вопросом времени» возобновление поставок газа из России

Возобновление поставок газа из России в Германию – это вопрос времени, действующая власть уже смягчает свою позицию, заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН.

Высокопоставленные немецкие чиновники снова заговорили о возможных поставках российского газа после урегулирования конфликта на Украине из-за всё менее хороших отношений с президентом США Дональдом Трампом, сообщил журнал Der Spiegel. Если ЕС будет и дальше придерживаться плана отказа от российского газа к 2027 году, он всё больше будет зависеть от всё более непредсказуемых США. Рар отметил, что сейчас Германия попала в «жуткую зависимость» от США.