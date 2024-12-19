Украина и Польша хотят заменить российский газовый транзит

Заместитель министра энергетики Николай Колесник подчеркнул, что такая модель будет схожа с бизнес-механизмами в США, что позволит Украине и Польше хранить необходимое количество газа для всей Восточной Европы.

Действующий договор о транзите российского газа через Украину истекает в конце 2024 года, и Киев не планирует его продлевать. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявлял, что с 1 января 2025 года Украина прекратит как транзит российского газа, так и транзит по нефтепроводу «Дружба», что подтверждает резолюция ЕС о диверсификации поставок нефти для Словакии, Чехии и Венгрии, передает «Радиоточка НСН».

