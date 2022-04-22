СМИ: Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях

По данным агентства, в документе указано, что при оплате в рублях нарушением санкций в отношении РФ будет являться включение в схему транзакций Центробанка РФ.

Уточняется, что ЕК допускает выполнение условий контрактов, путём внесения на счёт в российском банке долларов или евро для последующей конвертации и оплаты в рублях, что исключает возможность блокировки таких сделок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов, банки из недружественных стран задерживают переводы платежей.