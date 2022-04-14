Путин пожаловался на сбои в оплате нефти и газа недружественными странами
Президент России Владимир Путин заявил, что наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе совещания о ситуации в нефтегазовой отрасли глава государства отметил, что банки из недружественных стран задерживают переводы платежей.
«Напомню, что уже поставлена задача перевести за энергоресуры на национальную валюту, постепенно уходить от доллара и евро», - сказал он.
Российский лидер добавил, что «отказ от ненадежных, скомпрометировавших себя валют и юрисдикций» является стратегической задачей.
Ранее в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что указ Путина об оплате за поставки российского газа недружественным странам в рублях нарушает санкции Евросоюза, сообщает RT.
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