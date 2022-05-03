Словакия намерена добиться исключения из эмбарго ЕС на нефть из России
Вице-премьер и глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти республика будет добиваться предоставления для себя исключения, сообщает РИА Новости.
По его словам, предприятие Slovnaft в Братиславе, где перерабатывается тяжёлая нефть из РФ, не может быстро перестроиться на обработку более лёгкой нефти.
«Это для нас чрезвычайно важный пункт. Мы не в силах так быстро перестроиться... Подготовка замены всему этому займет несколько лет», - заключил Сулик.
Ранее помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что Германия поддержит нефтяное эмбарго в отношении России, однако Берлину нужно несколько месяцев, чтобы отказаться от российских поставок, сообщает RT.
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