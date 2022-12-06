СМИ: Россия производит крылатые ракеты даже в условиях санкций
Россия до сих пор продолжает производство крылатых ракет, несмотря на введенные Западом санкции против РФ. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, некоторые снаряды, которые Россия использовала для ударов по критической инфраструктуре Украины в ноябре, были произведены не позднее октября текущего года. В частности, речь идет о крылатых ракетах Х-101, пишет РИА ФАН. На производство снарядов не повлияли западные санкции, в том числе в отношении электронных компонентов, отмечает телеканал «360».
Как отмечает The New York Times, это свидетельствует о том, что Москва нашла каналы по приобретению полупроводников в обход ограничений.
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