СМИ: Россия производит крылатые ракеты даже в условиях санкций

Россия до сих пор продолжает производство крылатых ракет, несмотря на введенные Западом санкции против РФ. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

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По данным издания, некоторые снаряды, которые Россия использовала для ударов по критической инфраструктуре Украины в ноябре, были произведены не позднее октября текущего года. В частности, речь идет о крылатых ракетах Х-101, пишет РИА ФАН. На производство снарядов не повлияли западные санкции, в том числе в отношении электронных компонентов, отмечает телеканал «360».

Как отмечает The New York Times, это свидетельствует о том, что Москва нашла каналы по приобретению полупроводников в обход ограничений.

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:Крылатые РакетыСанкции Против РоссииРоссия
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