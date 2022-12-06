СМИ: Россия производит крылатые ракеты даже в условиях санкций

По данным издания, некоторые снаряды, которые Россия использовала для ударов по критической инфраструктуре Украины в ноябре, были произведены не позднее октября текущего года. В частности, речь идет о крылатых ракетах Х-101, пишет РИА ФАН. На производство снарядов не повлияли западные санкции, в том числе в отношении электронных компонентов, отмечает телеканал «360».

Как отмечает The New York Times, это свидетельствует о том, что Москва нашла каналы по приобретению полупроводников в обход ограничений.

