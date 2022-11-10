«Проблема в двигателях»: Для производства вертолетов России потребуются десятки лет

Технологических проблем для самостоятельного выпуска любой авиатехники в России нет, но на реализацию проектов уйдут годы, наибольшие сложности возникнут с производством двигателей, заявил авиационный эксперт Роман Гусаров в беседе с НСН.

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что работы по расширенной сертификации вертолетов Ка-62 приостановлены «в силу известных обстоятельств». Ка-62 - многоцелевой гражданский вертолет для грузовых и пассажирских перевозок, спасательных, медицинских и патрульных операций.

«На самом деле вертолет уже давно разрабатывается, он сертифицирован с ограничениями, летать на нем можно, но в реальной коммерческой эксплуатации использовать с такими ограничениями нецелесообразно. Чтобы его сертифицировать и далее запустить серийное производство, нужно импортозаместить иностранные комплектующие. Если комплектующие будут уже недоступны, то завершать процесс сертификации с использованием западных комплектующих нет смысла», - отметил Гусаров.

При этом, по его мнению, Россия самостоятельно может производить любую авиатехнику, но необходимо наладить все процессы и проанализировать первоочередные потребности рынка.