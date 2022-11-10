«Проблема в двигателях»: Для производства вертолетов России потребуются десятки лет
Из-за санкций Россия уже приостановила сертификацию вертолетов Ка-62. Авиационный эксперт Роман Гусаров рассказал НСН, к чему готовится отрасль и почему не рассчитывает на помощь Китая.
Технологических проблем для самостоятельного выпуска любой авиатехники в России нет, но на реализацию проектов уйдут годы, наибольшие сложности возникнут с производством двигателей, заявил авиационный эксперт Роман Гусаров в беседе с НСН.
Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что работы по расширенной сертификации вертолетов Ка-62 приостановлены «в силу известных обстоятельств». Ка-62 - многоцелевой гражданский вертолет для грузовых и пассажирских перевозок, спасательных, медицинских и патрульных операций.
«На самом деле вертолет уже давно разрабатывается, он сертифицирован с ограничениями, летать на нем можно, но в реальной коммерческой эксплуатации использовать с такими ограничениями нецелесообразно. Чтобы его сертифицировать и далее запустить серийное производство, нужно импортозаместить иностранные комплектующие. Если комплектующие будут уже недоступны, то завершать процесс сертификации с использованием западных комплектующих нет смысла», - отметил Гусаров.
При этом, по его мнению, Россия самостоятельно может производить любую авиатехнику, но необходимо наладить все процессы и проанализировать первоочередные потребности рынка.
«Мы можем выпускать самостоятельно, ситуация в авиационной промышленности значительно лучше, чем было десять лет назад, процесс разрушения был остановлен, были большие инвестиции. Технологических проблем для самостоятельного выпуска любой авиатехники я не вижу. Единственное, чего нам не хватает, времени на реализацию проектов. Любая техника создается годами. Надо не распыляться, не надо делать все сразу. Это посыл к индустрии, какая техника нужна», - объяснил собеседник НСН.
Гусаров подчеркнул, что самой большой проблемой станут двигатели, а Китай в этом вопросе сможет помочь только элементной базой для производства бортового оборудования.
«Самое главное – это двигатели, нам нужны хорошие двигатели различных классов, это самая большая проблема сегодня для России, цикл создания двигателя около десяти лет. Нужно, чтобы государство инвестировало, либо организовывать поставку из дружественных стран. Но Китай, например, сильно отстает в авиастроении не только от США и Запада, но и от России. Единственное, в чем Китай нам полезен, это как поставщик элементной базы для производства бортового оборудования, полупроводники», - заключил эксперт.
Ранее Министерство транспорта РФ подготовило проект постановления, чтобы разрешить проводить ремонт гражданских судов иностранного производства с использованием неоригинальных запчастей. Бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ICAO) Павел Герасимов заявил НСН, что использование неоригинальных запчастей позволит авиаотрасли сократить издержки, но поставит под угрозу безопасность полетов.
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