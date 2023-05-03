СМИ: ЕС изучает возможность ограничить транзит товаров через Россию

По данным источников агентства, ЕС намерен таким образом бороться с обходом уже действующий рестрикций. Ожидается, что в рамках очередного пакета санкций в черный список внесут около 30 человек, отмечает телеканал «360». Кроме того, сообщество рассматривает возможность ввести ограничения против судов, отключающих навигационные системы.

При этом собеседники Bloomberg указывают, что США, Япония и Канада готовят собственные санкции в отношении России. Так, Канада прорабатывает касающиеся прав человека меры, а также ограничения в отношении оборонной промышленности РФ.

Ранее Международный валютный фонд признал, что российская экономика оказалась более устойчивой к западным санкциям, чем прогнозировалось. В последних кварталах прошлого года она восстановилась после резкого падения, спад производства по итогам года сократился до 2,1%, пишет Ura.ru.

