СМИ: ЕС изучает возможность ограничить транзит товаров через Россию
Евросоюз может ограничить транзит товаров через территорию России в рамках нового, одиннадцатого пакета санкций против РФ. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным источников агентства, ЕС намерен таким образом бороться с обходом уже действующий рестрикций. Ожидается, что в рамках очередного пакета санкций в черный список внесут около 30 человек, отмечает телеканал «360». Кроме того, сообщество рассматривает возможность ввести ограничения против судов, отключающих навигационные системы.
При этом собеседники Bloomberg указывают, что США, Япония и Канада готовят собственные санкции в отношении России. Так, Канада прорабатывает касающиеся прав человека меры, а также ограничения в отношении оборонной промышленности РФ.
Ранее Международный валютный фонд признал, что российская экономика оказалась более устойчивой к западным санкциям, чем прогнозировалось. В последних кварталах прошлого года она восстановилась после резкого падения, спад производства по итогам года сократился до 2,1%, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru