Россиян призвали не подключаться к Wi-Fi в общественных местах

Обычному человеку сложно отличить официальную Wi-Fi точку от фишинговой, объяснил НСН Денис Кусков.

Чтобы не стать жертвой хакеров, лучше не подключаться к Wi-Fi точкам в общественных местах, такой совет в беседе с НСН дал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

Ранее в пресс-центре МВД России предупредили, что мошенники могут установить вредоносные программы и украсть логины и пароли через подключение к Wi-Fi по QR-коду в кафе или другом общественном месте. Как пояснили ТАСС в МВД, одной из мошеннических схем с использованием QR-кода является якобы оплата по нему Wi-Fi. Кусков призвал не экономить на мобильном интернете.

Названы наиболее популярные схемы обмана у телефонных мошенников
«Даже в аэропорту Шереметьево находились фишинговые сайты, дублирующие официальные Wi-Fi сети. Всё, что имеет выход в интернет, доступно третьим лицам при определенной работе. Только то, что хранится на жестких дисках выключенного компьютера, гарантировано от вмешательства и получения информации. В этой связи, очень трудно что-то советовать, потому что стороннему человеку почти невозможно разобраться в том, какая Wi-Fi точка является официальной в аэропорту или кафе, а какая фишинговой. Если хотите себя обезопасить на 100%, не подключайтесь к Wi-Fi точкам, либо подключайтесь только к тем из них, которые точно знаете. Лучше находиться в мобильном интернете. Если объем трафика в пакете позволяет беспрепятственно в течение месяца им пользоваться, то не надо экономить. С точки зрения сторонних мест, это небезопасно», - подчеркнул собеседник НСН.

Ранее россиян призвали отказаться от китайских машин с удаленным доступом из-за хакеров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:КибербезопасностьБезопасностьИнтернетWi-fiМошенники

Горячие новости

Все новости

партнеры