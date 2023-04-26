Госдеп: США продолжат вводить антироссийские санкции

Белый дом продолжит оказывать военную помощь Украине и вводить антироссийские санкции, сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

Боррель заявил, что ЕС не готов согласовать новые санкции против России

Он подверг критике Москву за проведение специальной военной операции. Отмечается, что Вашингтон будет продолжать привлекать РФ к ответственности прежними способами: с помощью санкций и экспортного контроля.

Ранее в Кремле опровергли заявления о работающих антироссийских санкциях, сообщает «Радиоточка НСН».

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