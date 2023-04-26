Госдеп: США продолжат вводить антироссийские санкции
26 апреля 202300:39
Белый дом продолжит оказывать военную помощь Украине и вводить антироссийские санкции, сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.
Он подверг критике Москву за проведение специальной военной операции. Отмечается, что Вашингтон будет продолжать привлекать РФ к ответственности прежними способами: с помощью санкций и экспортного контроля.
Ранее в Кремле опровергли заявления о работающих антироссийских санкциях, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru