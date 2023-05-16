СМИ: ЕС и США будут теснее координировать санкционную политику против РФ

Европейский союз и Соединенные Штаты хотят предпринять шаги для того, чтобы теснее координировать санкционную политику против России и других стран. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на проект заявления Минфина США.

Белый дом анонсировал новые санкции против России

Отмечается, что Вашингтон и Брюссель сейчас активизируют усилия по борьбе с разными методами обхода санкций. Кроме того, обсуждается возможность создания органов для постоянной координации действий США и Евросоюза на этом направлении.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз предложил приостановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Отмечалось, что предлагается сделать исключение для Венгрии, Чехии и Словакии, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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