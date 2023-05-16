СМИ: ЕС и США будут теснее координировать санкционную политику против РФ

Отмечается, что Вашингтон и Брюссель сейчас активизируют усилия по борьбе с разными методами обхода санкций. Кроме того, обсуждается возможность создания органов для постоянной координации действий США и Евросоюза на этом направлении.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз предложил приостановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Отмечалось, что предлагается сделать исключение для Венгрии, Чехии и Словакии, сообщает «Радиоточка НСН».

