СМИ: ЕС и США будут теснее координировать санкционную политику против РФ
Европейский союз и Соединенные Штаты хотят предпринять шаги для того, чтобы теснее координировать санкционную политику против России и других стран. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на проект заявления Минфина США.
Отмечается, что Вашингтон и Брюссель сейчас активизируют усилия по борьбе с разными методами обхода санкций. Кроме того, обсуждается возможность создания органов для постоянной координации действий США и Евросоюза на этом направлении.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз предложил приостановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Отмечалось, что предлагается сделать исключение для Венгрии, Чехии и Словакии, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru