Белый дом анонсировал новые санкции против России
Соединенные Штаты анонсировали новые санкции против России, пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
По данным агентства, Вашингтон объявит о новых ограничительных мерах в ближайшие дни. Санкции также затронут Иран.
Вашингтон намерен ввести санкции против участников военно-технического сотрудничества между Москвой и Тегераном.
На саммите в Японии лидеры стран G7 объявят об ужесточении санкций против энергетического сектора России, отмечает Reuters. Агентство сообщает, что новые меры будут направлены на борьбу с обходом уже действующих ограничений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru