Белый дом анонсировал новые санкции против России

Соединенные Штаты анонсировали новые санкции против России, пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Макрон и Зеленский призвали к новым антироссийским санкциям

По данным агентства, Вашингтон объявит о новых ограничительных мерах в ближайшие дни. Санкции также затронут Иран.

Вашингтон намерен ввести санкции против участников военно-технического сотрудничества между Москвой и Тегераном.

На саммите в Японии лидеры стран G7 объявят об ужесточении санкций против энергетического сектора России, отмечает Reuters. Агентство сообщает, что новые меры будут направлены на борьбу с обходом уже действующих ограничений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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