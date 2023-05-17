СМИ: ЕС добавит в санкционные списки более ста компаний и физлиц из России
Евросоюз в рамках мер в отношении России намерен добавить в санкционные списки более ста компаний и граждан. Об этом сообщает EUobserver.
При этом странам ЕС могут разрешить финансовые операции с россиянами из черного списка. Для этого следует определить, что экономические ресурсы нужны для «завершения транзакций, включая продажи, которые ... необходимы для свертывания к 31 августа ... совместного предприятия или аналогичного юридического соглашения» в РФ с этим физлицом или принадлежавшей ему до 28 февраля 2022 года организацией.
Кроме того, отмечается, что для европейских компаний могут ввести специальные разрешения на финансовые операции. Такие меры призваны помочь организациям уйти из России.
Ранее в Еврокомиссии сообщили, что европейским странам передали проект очередного, 11-й пакета санкций против РФ. По данным СМИ, государства ЕС поддержали ужесточение энергетических ограничений в отношении Москвы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские гандболисты лишились шансов попасть на Олимпиаду в Париж
- В Москве прогнозируется похолодание и дожди
- Песков заявил, что вопрос о допустимости желто-синих цветов следует задавать МВД
- СМИ: трое человек погибли в результате обстрела ВСУ поселка в ДНР
- Песков не стал комментировать дело о госизмене против сибирских ученых
- Кремль отреагировал на данные Херша о призывах к Зеленскому завершить конфликт
- Арнольд Шварцнеггер больше не сыграет в «Терминаторе»
- Шадаев: Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву
- СМИ: ЕС добавит в санкционные списки более ста компаний и физлиц из России
- Молдавия выразила желание выйти из еще одного соглашения СНГ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru