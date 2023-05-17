СМИ: ЕС добавит в санкционные списки более ста компаний и физлиц из России

При этом странам ЕС могут разрешить финансовые операции с россиянами из черного списка. Для этого следует определить, что экономические ресурсы нужны для «завершения транзакций, включая продажи, которые ... необходимы для свертывания к 31 августа ... совместного предприятия или аналогичного юридического соглашения» в РФ с этим физлицом или принадлежавшей ему до 28 февраля 2022 года организацией.

Кроме того, отмечается, что для европейских компаний могут ввести специальные разрешения на финансовые операции. Такие меры призваны помочь организациям уйти из России.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что европейским странам передали проект очередного, 11-й пакета санкций против РФ. По данным СМИ, государства ЕС поддержали ужесточение энергетических ограничений в отношении Москвы.

