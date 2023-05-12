СМИ: В Евросоюзе поддержали ужесточение энергетических санкций против России

Страны Евросоюза поддержали ужесточение энергетических санкций в отношении России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

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По данным издания, в четверг представители европейских стран обсуждали технические вопросы очередного, 11-го пакета антироссийских санкций. У государств ЕС нет серьезных возражений против ужесточения существующих ограничений в сфере энергетики, пишет RT.

Ранее глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что подготовка проекта нового пакета санкций против РФ завершена, напоминает «Свободная пресса». По его словам, новые ограничения должны усилить эффективность и избежать уклонения от уже введенных санкций.

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ФОТО: РИА Новости
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