СМИ: В Евросоюзе поддержали ужесточение энергетических санкций против России

По данным издания, в четверг представители европейских стран обсуждали технические вопросы очередного, 11-го пакета антироссийских санкций. У государств ЕС нет серьезных возражений против ужесточения существующих ограничений в сфере энергетики, пишет RT.

Ранее глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что подготовка проекта нового пакета санкций против РФ завершена, напоминает «Свободная пресса». По его словам, новые ограничения должны усилить эффективность и избежать уклонения от уже введенных санкций.

