СМИ: Эквадор не может найти рынок, чтобы сбыть бананы, предназначавшиеся для РФ

Согласно данным, эквадорские банановые компании, в отношении которых РФ ввела ограничения с 5 февраля, решили направлять продукцию, не попавшую в Россию, в страны Ближнего Востока и Центральной Азии. Отмечается, что среди возможных рынков сбыта бананов рассматриваются Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Саудовская Аравия, ОАЭ и Ирак.

Саласар при этом утверждает, что бананы «не остаются в стране», Эквадор переживает период высокого спроса на бананы, однако сопоставимого с РФ рынка страна найти не может. Согласно данным ассоциации, в прошлом году Эквадор экспортировал в Россию 75 млн коробок бананов, что составляет 21% от его общемирового объема поставок.

Ранее сообщалось, что бананы из Эквадора на российском рынке смогут заместить бананы из Индии и Вьетнама, передает «Радиоточка НСН».

