СМИ: Эквадор не может найти рынок, чтобы сбыть бананы, предназначавшиеся для РФ
Эквадор не может найти рынок для сбыта того объема бананов, который обычно закупала Россия до введения ограничительных мер. Об этом сообщила газета Primicias со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора Ричарда Саласара.
Согласно данным, эквадорские банановые компании, в отношении которых РФ ввела ограничения с 5 февраля, решили направлять продукцию, не попавшую в Россию, в страны Ближнего Востока и Центральной Азии. Отмечается, что среди возможных рынков сбыта бананов рассматриваются Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Саудовская Аравия, ОАЭ и Ирак.
Саласар при этом утверждает, что бананы «не остаются в стране», Эквадор переживает период высокого спроса на бананы, однако сопоставимого с РФ рынка страна найти не может. Согласно данным ассоциации, в прошлом году Эквадор экспортировал в Россию 75 млн коробок бананов, что составляет 21% от его общемирового объема поставок.
Ранее сообщалось, что бананы из Эквадора на российском рынке смогут заместить бананы из Индии и Вьетнама, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru