Бананы из Эквадора заместят бананы из Индии и Вьетнама

По его словам, об этом уже проинформировано правительство РФ.

«В этих странах у нас также сформированы необходимые стоки рефконтейнеров. Я уверен, что дефицита бананов в России не будет, — отметил Северилов.

Он также добавил, что для закрытия спроса группа готова приобрести дополнительный флот, если такая необходимость появится со стороны ритейлеров.

Ранее Россельхознадзор заявил о поставках небезопасных бананов из Эквадора, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

