Бананы из Эквадора заместят бананы из Индии и Вьетнама
Бананы из Эквадора на российском рынке смогут заместить бананы из Индии и Вьетнама, заявил председатель совета директоров транспортная группа Fesco Андрей Северилов, сообщает агентство «Прайм».
По его словам, об этом уже проинформировано правительство РФ.
«В этих странах у нас также сформированы необходимые стоки рефконтейнеров. Я уверен, что дефицита бананов в России не будет, — отметил Северилов.
Он также добавил, что для закрытия спроса группа готова приобрести дополнительный флот, если такая необходимость появится со стороны ритейлеров.
Ранее Россельхознадзор заявил о поставках небезопасных бананов из Эквадора, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru