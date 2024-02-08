Бананы из Эквадора заместят бананы из Индии и Вьетнама

Бананы из Эквадора на российском рынке смогут заместить бананы из Индии и Вьетнама, заявил председатель совета директоров транспортная группа Fesco Андрей Северилов, сообщает агентство «Прайм».

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По его словам, об этом уже проинформировано правительство РФ.

«В этих странах у нас также сформированы необходимые стоки рефконтейнеров. Я уверен, что дефицита бананов в России не будет, — отметил Северилов.

Он также добавил, что для закрытия спроса группа готова приобрести дополнительный флот, если такая необходимость появится со стороны ритейлеров.

Ранее Россельхознадзор заявил о поставках небезопасных бананов из Эквадора, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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