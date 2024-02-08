Экономист Долгова: Цены на бананы в России снизятся на 5-10% весной

Цены на бананы в России снизятся на 5-10% весной, заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Она отметила, что цены будут во многом зависеть от поставок продукта из Индии, а также от валютного курса. В основе ценообразования не только логистические затраты, но и сезонный фактор, передает «Газета.Ru».