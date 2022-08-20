Во Франции оценили устойчивость экономики России перед западными санкциями
Экономика России хорошо противостоит западным ограничениям, сокращение ВВП страны будет заметно ниже прогнозируемого, сообщает французский телеканал France 2.
СМИ отмечает, что российские магазины, как и западные, заполнены продуктами, на прилавках без труда можно найти французские и европейские товары.
«Дефицит, которого несколько месяцев назад опасались некоторые россияне, так и не случился», — говорится в сюжете France 2.
Журналисты канала отмечают, что многие компании из РФ смогли обойти санкционные ограничения, заменив поставщиков. Телеканал указывает, что пока «сопротивление западным мерам — это реальность».
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