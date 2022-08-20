Во Франции оценили устойчивость экономики России перед западными санкциями

СМИ отмечает, что российские магазины, как и западные, заполнены продуктами, на прилавках без труда можно найти французские и европейские товары.

«Дефицит, которого несколько месяцев назад опасались некоторые россияне, так и не случился», — говорится в сюжете France 2.

Журналисты канала отмечают, что многие компании из РФ смогли обойти санкционные ограничения, заменив поставщиков. Телеканал указывает, что пока «сопротивление западным мерам — это реальность».

