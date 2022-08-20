Во Франции оценили устойчивость экономики России перед западными санкциями

Экономика России хорошо противостоит западным ограничениям, сокращение ВВП страны будет заметно ниже прогнозируемого, сообщает французский телеканал France 2.

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СМИ отмечает, что российские магазины, как и западные, заполнены продуктами, на прилавках без труда можно найти французские и европейские товары.

«Дефицит, которого несколько месяцев назад опасались некоторые россияне, так и не случился», — говорится в сюжете France 2.

Журналисты канала отмечают, что многие компании из РФ смогли обойти санкционные ограничения, заменив поставщиков. Телеканал указывает, что пока «сопротивление западным мерам — это реальность».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ЭкономикаФранцияСанкции Против России
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