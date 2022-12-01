СМИ: ЕК предложила установить потолок цен на нефть из РФ на уровне $60 за баррель

Как сообщают источники The Wall Street Journal, высокопоставленные представители государств сообщества уже начали обсуждать это предложение.

Собеседники издания отметили, что предлагаемое ограничение должны одобрить все страны - члены ЕС, после чего станет возможным продолжение переговоров.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет договариваться со своими партнёрами напрямую и её не интересует, каким будет потолок цен на нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».