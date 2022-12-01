СМИ: ЕК предложила установить потолок цен на нефть из РФ на уровне $60 за баррель

Еврокомиссия предложила 27 странам Евросоюза одобрить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель (3700 рублей).

В Китае заявили, что ограничение цен на российскую нефть выгодно США

Как сообщают источники The Wall Street Journal, высокопоставленные представители государств сообщества уже начали обсуждать это предложение.

Собеседники издания отметили, что предлагаемое ограничение должны одобрить все страны - члены ЕС, после чего станет возможным продолжение переговоров.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет договариваться со своими партнёрами напрямую и её не интересует, каким будет потолок цен на нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ЭмбаргоЕвросоюзЕврокомиссияЦена На НефтьРоссия
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