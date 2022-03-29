СМИ: Частные китайские компании будут стремиться заполнить брешь на рынке России

Малые и средние частные фирмы Китая изучают возможности для бизнеса на рынке России, они будут стараться заполнить освободившуюся нишу. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

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Отмечается, что заполнение освободившейся ниши китайскими компаниями способно придать импульс наращиванию российско-китайской торговли. При этом газета подчеркивает, что крупные государственные предприятия КНР предпочтут действовать осторожно, руководствуясь санкционными рисками.

Как объясняют эксперты, уход западных компаний с рынка России привел к дисбалансу спроса и предложения, что создает возможности для Китая.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что зарубежные компании, которые уходят с рынка России, являются врагами для самих себя. При этом он заверил, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за их ухода.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесРоссияКитай
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