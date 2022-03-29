СМИ: Частные китайские компании будут стремиться заполнить брешь на рынке России
Малые и средние частные фирмы Китая изучают возможности для бизнеса на рынке России, они будут стараться заполнить освободившуюся нишу. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
Отмечается, что заполнение освободившейся ниши китайскими компаниями способно придать импульс наращиванию российско-китайской торговли. При этом газета подчеркивает, что крупные государственные предприятия КНР предпочтут действовать осторожно, руководствуясь санкционными рисками.
Как объясняют эксперты, уход западных компаний с рынка России привел к дисбалансу спроса и предложения, что создает возможности для Китая.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что зарубежные компании, которые уходят с рынка России, являются врагами для самих себя. При этом он заверил, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за их ухода.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru