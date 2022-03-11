Мишустин: Правила мировой торговли отправлены «в утиль»
Премьер-министр России Михаил Мишустин обвинил США и союзников этой страны в создании беспрецедентой ситуации в мировой торговле.
«Недружественные действия США и их союзников привели к беспрецедентной ситуации. Практически в утиль отправлены фундаментальные правила международной торговли», - сказал Мишустин.
По его словам, «идет откровенное лоббирование коммерческих интересов».
При этом Мишустин отметил, что у России есть план антисанкционной работы, который постоянно актуализируется.
Ранее премьер заявил о необходимости подготовить третий пакет инициатив по противодействию санкциям.
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