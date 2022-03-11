Мишустин: Правила мировой торговли отправлены «в утиль»

Премьер-министр России Михаил Мишустин обвинил США и союзников этой страны в создании беспрецедентой ситуации в мировой торговле.

«Недружественные действия США и их союзников привели к беспрецедентной ситуации. Практически в утиль отправлены фундаментальные правила международной торговли», - сказал Мишустин.

По его словам, «идет откровенное лоббирование коммерческих интересов».

При этом Мишустин отметил, что у России есть план антисанкционной работы, который постоянно актуализируется.

Ранее премьер заявил о необходимости подготовить третий пакет инициатив по противодействию санкциям.

