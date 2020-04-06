СМИ: Бизнесу дадут «реальные деньги» только к лету

Реальные деньги на зарплаты и покрытие убытков предприниматели дождутся в лучшем случае в конце мая, утверждается в материале. До этого момента бизнес вряд ли освободят от выплаты основных налогов. Власти решили, что если выдать деньги сейчас, то бизнес «прожжёт» их, пока же нужно продержаться, заявил один из собеседников «Ведомостей».

Предполагается, что новую помощь получит малый и средний бизнес, для остальных компаний будут только точечные меры поддержки, говорится в публикации.

Эксперты возлагали большие надежды на второй антикризисный пакет мер с учётом того, что нерабочий период был продлён на весь апрель. Первый пакет явно недостаточен, говорил в эфире НСН бывший председатель Верховного Совета РФ, ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов.

