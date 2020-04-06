Хорошо, но мало. Омбудсмен о поддержке бизнеса на фоне коронавируса

Малый и средний бизнес в столице, пострадавший из-за ситуации с коронавирусом, сможет получить субсидии на продвижение товаров и услуг в интернете и оплату услуг онлайн-сервисов по доставке еды. На сайте правительства Москвы уточняется, что возмещать планируется до 50% комиссии, но не более 700 тысяч рублей до конца 2020 года. Выплаты будут возможны при условии, что размер вознаграждения агрегаторов не превышает 20% от стоимости товара или услуги.

Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков отметил в беседе с НСН, что идея хорошая, но ее явно недостаточно, чтобы малый и средний бизнес остался на плаву.

«Заявленные меры важны, есть некоторые инструменты, которые очень интересны. В прежние времена, когда не было кризиса, это смотрелось бы очень эффектно. А сегодня, когда практически остановился весь малый бизнес, не работают предприятия, эти меры в целом по сектору не смогут перевести его в устойчивое положение. Локальные задачи при этом они, конечно же, решат. Но падение предприятий, их разорение и безработицу эти меры, конечно, не решат. Нужно прямое субсидирование всех попавших в сложную ситуацию», - отметил он.

При этом общественный омбудсмен отметил, что важно не только анонсировать меры, но и сделать всё, чтобы они заработали. Пока же складывается впечатления, по мнению Виктора Ермакова, что многие льготы, например, трактуются банками очень своеобразно.