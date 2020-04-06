Хорошо, но мало. Омбудсмен о поддержке бизнеса на фоне коронавируса
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса рассказал НСН, при каких условиях бизнес выживет в условиях пандемии коронавируса.
Малый и средний бизнес в столице, пострадавший из-за ситуации с коронавирусом, сможет получить субсидии на продвижение товаров и услуг в интернете и оплату услуг онлайн-сервисов по доставке еды. На сайте правительства Москвы уточняется, что возмещать планируется до 50% комиссии, но не более 700 тысяч рублей до конца 2020 года. Выплаты будут возможны при условии, что размер вознаграждения агрегаторов не превышает 20% от стоимости товара или услуги.
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков отметил в беседе с НСН, что идея хорошая, но ее явно недостаточно, чтобы малый и средний бизнес остался на плаву.
«Заявленные меры важны, есть некоторые инструменты, которые очень интересны. В прежние времена, когда не было кризиса, это смотрелось бы очень эффектно. А сегодня, когда практически остановился весь малый бизнес, не работают предприятия, эти меры в целом по сектору не смогут перевести его в устойчивое положение. Локальные задачи при этом они, конечно же, решат. Но падение предприятий, их разорение и безработицу эти меры, конечно, не решат. Нужно прямое субсидирование всех попавших в сложную ситуацию», - отметил он.
При этом общественный омбудсмен отметил, что важно не только анонсировать меры, но и сделать всё, чтобы они заработали. Пока же складывается впечатления, по мнению Виктора Ермакова, что многие льготы, например, трактуются банками очень своеобразно.
«Малые предприятия оказались в роли просящих, хотя счет идет на дни. Цена вопроса: сохранится ли предприятие или закроется, и работники будут массово выставляться на улицу. А это чревато социальными взрывами. Нас же удивляет, что органы власти, которые занимаются этими вопросами, сейчас не работают. Платежи все остановлены, жалобы поступают из многих регионов страны. Такое впечатление, что воспользовались самоизоляцией и спрятались», - резюмировал эксперт.
При этом «Ведомости» утверждают, что пакет антикризисных мер не предполагает серьезных денежных вливаний. Реальную поддержку малый бизнес сможет получить не раньше мая, иначе, опасаются чиновники, бизнес их «прожжет». Так что средства на покрытие затрат на аренду помещения, выплату зарплат и страховых взносов в апреле предприятиям придется искать самостоятельно.
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