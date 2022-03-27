СМИ: Поставки американского газа в Европу вызовут «климатическую катастрофу»

Отказ Европы от российского газа и переход на американское топливо может вызвать глобальную климатическую катастрофу. Такое заявление сделала старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан британской газете The Guardian.

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Шихан считает, что 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа, которые могут поставить США в Европу, и увеличение поставок до 50 миллиардов кубов в год отдалят отказ от ископаемых видов топлива на годы.

«Разрешение на расширение новых и расширенных мощностей по экспорту газа зафиксирует десятилетия зависимости от рискованного летучего ископаемого топлива и приведет к катастрофе для нашего климата и уже перегруженных сообществ побережья Персидского залива», — приводит слова Шихан РИА Новости.

Ее мнение подтверждает директор Института климатического права Центра биологического разнообразия Кэсси Сигел. Она утверждает, что «создание новых объектов по экспорту токсичных веществ и продление срока действия газа метана на десятилетия — смертный приговор для тех, кто находится на переднем крае борьбы с чрезвычайной климатической ситуацией, и он не решит нынешний европейский кризис».

Ранее Белый дом запретил импорт энергоносителей из России в начале марта. Решение касается нефти, сжиженного природного газа и угля, а также еще ряда нефтепродуктов.

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