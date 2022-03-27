СМИ: Поставки американского газа в Европу вызовут «климатическую катастрофу»
Отказ Европы от российского газа и переход на американское топливо может вызвать глобальную климатическую катастрофу. Такое заявление сделала старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан британской газете The Guardian.
Шихан считает, что 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа, которые могут поставить США в Европу, и увеличение поставок до 50 миллиардов кубов в год отдалят отказ от ископаемых видов топлива на годы.
«Разрешение на расширение новых и расширенных мощностей по экспорту газа зафиксирует десятилетия зависимости от рискованного летучего ископаемого топлива и приведет к катастрофе для нашего климата и уже перегруженных сообществ побережья Персидского залива», — приводит слова Шихан РИА Новости.
Ее мнение подтверждает директор Института климатического права Центра биологического разнообразия Кэсси Сигел. Она утверждает, что «создание новых объектов по экспорту токсичных веществ и продление срока действия газа метана на десятилетия — смертный приговор для тех, кто находится на переднем крае борьбы с чрезвычайной климатической ситуацией, и он не решит нынешний европейский кризис».
Ранее Белый дом запретил импорт энергоносителей из России в начале марта. Решение касается нефти, сжиженного природного газа и угля, а также еще ряда нефтепродуктов.
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