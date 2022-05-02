Венгрия выступила против запрета на импорт российских энергоносителей в ЕС
Венгрия наложит вето на запрет на поставки российских нефти и газа в Евросоюз. Об этом сообщает портал Origo.hu со ссылкой на главу канцелярии премьер-министра страны Гергея Гуйяша.
«Мы не должны вводить санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям», — указал представитель премьера.
Кроме того, официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил агентству Reuters, что Будапешт не согласен с предложениями ряда европейских стран ввести эмбарго на российские углеводороды.
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