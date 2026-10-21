Ушаков: Новый раунд трехсторонних переговоров по Украине может пройти в Абу-Даби

Новый раунд трёхсторонних переговоров между Россией, США и Украиной может пройти в столице ОАЭ Абу-Даби. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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«Мы ориентируемся на Абу-Даби... Такая была договоренность», - сказал он.

Как сообщает RT, Ушаков также уточнил, что переговоры пройдут на экспертном уровне. Состав российской делегации, по его словам, определит глава государства.

Ранее Ушаков рассказал, что российчский лидер Владимир Путин на встрече с американским переговорщиком Стивом Уиткоффом заявил о готовности Москвы к возобнослению трёхсторонних переговоров по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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