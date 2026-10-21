В 2025 году из-за резистентности к антибиотикам будет умирать больше людей, чем от онкозаболеваний — до 10 млн человек за год, пишут «Известия». Онищенко отметил, что эта проблема далеко не новая, и ученые бьются над ней.

«Проблема антибиотикоустойчивости сегодня очень остро стоит. Антибиотики — это, прежде всего, плесневые грибы, которые выделяют некие продукты, которые убивают микробов вокруг себя, освобождая себе жизненное пространство. Антибиотики появились в нашей стране в 1942 году во время Великой Отечественной войны. Но уже через несколько лет после открытия пенициллина он переставал работать, потому что вторая сторона этого межвидового конфликта приспосабливалась. Часть микробов погибала, а наиболее сильные выживали и вырабатывали устойчивость к данному виду антибиотика. С 1970-х годов Всемирная организация здравоохранения приняла решение о систематическом мониторинге устойчивости к антибиотикам. То есть эта тема не забытая, не брошенная, и на проблему ответ обязательно найдется, поэтому истерить на эту тему не надо. Наука занимается этим очень серьезно. Трудности с этим есть, в том числе научные — а что же будет вместо уходящих антибиотиков? Но человечество не останется беззащитным, потому что наука развивается, появляются возможности, генетика у нас сегодня уже пришла в практическую медицину. Будет альтернатива, может быть, более эффективная. Будут изыскиваться новые формы антибиотиков, синтезируются новые препараты, появятся новые типы лекарств», — поделился медик.

Он объяснил, что причины возникновения резистентности к антибиотикам могут быть самые разные. Чаще всего это связано с тем, что пациенты не следуют предписаниям лечащего врача.

«Антибиотики назначают только врачи, и они являются рецептурной формой. Огромную роль в замедлении антибиотикорезистентности сыграло бы, если бы мы строго соблюдали курсы лечения и предписание. Человеку назначили лечение антибиотиками, назначение было на семь дней, а он два дня принимал их, вроде все нормально, и он бросает пить лекарство. И это ускоряет процесс выработки устойчивости к антибиотикам. Но даже если произошло такое чудо, что все строго соблюдали бы предписания, все равно рано или поздно микробы стали бы вырабатывать устойчивость», — объяснил Онищенко.