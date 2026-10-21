Онищенко призвал не паниковать из-за растущей устойчивости пациентов к антибиотикам
Профессиональное сообщество наблюдает за ситуацией и ищет способы решить проблему антибиотикорезистентности, заявил НСН Геннадий Онищенко.
Хотя проблема устойчивости к антибиотикам стоит остро, наука не стоит на месте, разрабатываются новые формы и альтернативные лекарства, а ВОЗ уже более полувека занимается мониторингом антибиотикорезистентности, объяснил в разговоре с НСН академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
В 2025 году из-за резистентности к антибиотикам будет умирать больше людей, чем от онкозаболеваний — до 10 млн человек за год, пишут «Известия». Онищенко отметил, что эта проблема далеко не новая, и ученые бьются над ней.
«Проблема антибиотикоустойчивости сегодня очень остро стоит. Антибиотики — это, прежде всего, плесневые грибы, которые выделяют некие продукты, которые убивают микробов вокруг себя, освобождая себе жизненное пространство. Антибиотики появились в нашей стране в 1942 году во время Великой Отечественной войны. Но уже через несколько лет после открытия пенициллина он переставал работать, потому что вторая сторона этого межвидового конфликта приспосабливалась. Часть микробов погибала, а наиболее сильные выживали и вырабатывали устойчивость к данному виду антибиотика. С 1970-х годов Всемирная организация здравоохранения приняла решение о систематическом мониторинге устойчивости к антибиотикам. То есть эта тема не забытая, не брошенная, и на проблему ответ обязательно найдется, поэтому истерить на эту тему не надо. Наука занимается этим очень серьезно. Трудности с этим есть, в том числе научные — а что же будет вместо уходящих антибиотиков? Но человечество не останется беззащитным, потому что наука развивается, появляются возможности, генетика у нас сегодня уже пришла в практическую медицину. Будет альтернатива, может быть, более эффективная. Будут изыскиваться новые формы антибиотиков, синтезируются новые препараты, появятся новые типы лекарств», — поделился медик.
Он объяснил, что причины возникновения резистентности к антибиотикам могут быть самые разные. Чаще всего это связано с тем, что пациенты не следуют предписаниям лечащего врача.
«Антибиотики назначают только врачи, и они являются рецептурной формой. Огромную роль в замедлении антибиотикорезистентности сыграло бы, если бы мы строго соблюдали курсы лечения и предписание. Человеку назначили лечение антибиотиками, назначение было на семь дней, а он два дня принимал их, вроде все нормально, и он бросает пить лекарство. И это ускоряет процесс выработки устойчивости к антибиотикам. Но даже если произошло такое чудо, что все строго соблюдали бы предписания, все равно рано или поздно микробы стали бы вырабатывать устойчивость», — объяснил Онищенко.
Но даже если человек редко более и не принимает антибиотики, у него может развиться устойчивость к ним, добавил собеседник НСН. Эти вещества многие люди получают с едой, так как такие лекарства широко применяются в сельском хозяйстве.
«В сельскохозяйственных условиях с момента вылупления птицы до ее забоя уже как товарного продукта уходит 35-40 дней. И там применялись антибиотики буквально в промышленных масштабах с целью профилактики осложнений инфекционных заболеваний. Если одно животное заболеет, вся ферма погибнет, надо поголовье убить и утилизировать, в пищу такое мясо нельзя было выпускать. Это тоже сыграло свою роль. Бывает человек здоровый, могучий, который никогда даже в поликлинику не ходил, начинают его лечить, а у него выявляется антибиотикоустойчивость», — отметил он.
Онищенко сообщил, что антибиотики эффективны при бактериальных заболеваниях, а вирусы к ним не чувствительны. Однако при острых вирусных заболеваниях, например, при ковиде, антибиотики включают в план лечения в профилактических целях, ввиду ослабленности организма.
Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН предупреждал, что с возрастом все сложнее переносить заболевание «на ногах», и даже обычная простуда может нести в таком случае дополнительные риски.
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