Депутаты Госдумы утвердили все кандидатуры новых членов правительства
Депутаты Госдумы утвердили всех пятерых кандидатов на должности членов правительства РФ, ранее предложенных главой кабмина Михаилом Мишустиным.
В частности, губернатор Приморского края Олег Кожемяко утвержден на должность вице-премьера - полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе. На должность вице-премьера депутаты утвердили главу Минтранса Андрея Никитина, вместо которого в качестве руководителя ведомства утвердили возглавляющего Росавиацию Дмитрия Ядрова.
Первого замминистра финансов Ирину Окладникову утвердили на должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства, а министра финансова Антона Силуанова - на должность вице-премьера - министра финансов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что решение о назначении кандидатов на должности будет принимать президент РФ Владимир Путин.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что ротация кадров в правительстве - это нормальный рабочий процесс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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