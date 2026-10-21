Депутаты Госдумы утвердили все кандидатуры новых членов правительства

Депутаты Госдумы утвердили всех пятерых кандидатов на должности членов правительства РФ, ранее предложенных главой кабмина Михаилом Мишустиным.

Мишустин направил в Госдуму кандидатуры новых членов кабмина

В частности, губернатор Приморского края Олег Кожемяко утвержден на должность вице-премьера - полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе. На должность вице-премьера депутаты утвердили главу Минтранса Андрея Никитина, вместо которого в качестве руководителя ведомства утвердили возглавляющего Росавиацию Дмитрия Ядрова.

Первого замминистра финансов Ирину Окладникову утвердили на должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства, а министра финансова Антона Силуанова - на должность вице-премьера - министра финансов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что решение о назначении кандидатов на должности будет принимать президент РФ Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что ротация кадров в правительстве - это нормальный рабочий процесс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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