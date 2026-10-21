Ушаков: КНР уже готовит возможную встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Китайская сторона уже занимается подготовкой возможной встречи лидеров России, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС. Как пишет RT, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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По его словам, идею встречи не отвергает «ни одна из столиц - ни Москва, ни Вашингтон, ни Пекин».

«При благоприятном течении обстоятельств наши китайские друзья впишут эту встречу в программу мероприятий в Шэньчжэне», - добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что чётко определённой повестки дня для встречи лидеров пока нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
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