Ушаков: КНР уже готовит возможную встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

По его словам, идею встречи не отвергает «ни одна из столиц - ни Москва, ни Вашингтон, ни Пекин».

«При благоприятном течении обстоятельств наши китайские друзья впишут эту встречу в программу мероприятий в Шэньчжэне», - добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что чётко определённой повестки дня для встречи лидеров пока нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

