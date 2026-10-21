В России рассказали об эффекте от экспорта дизеля зарубежным странам

Он пояснил, что сокращение нефтепереработки и остановка экспорта привели к заполнению российских портов и снижению объёмов добычи. В этих условиях меньше уплачивается налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который является основным в нефтяной промышленности.

Эксперт указал, что за счёт наращивания экспорта дизеля Россия сможет экспортировать часть углеводородов в виде полученных нефтепродуктов.

«При этом экспорт нефти тоже останется на максимальных значениях. Это значит, суммарно объем добычи мы нарастим, что очень выгодно государству», — сказал Юшков, добавив, что в результате вырастут сборы НДПИ.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что первый танкер с дизельным топливом из России отправится в США в четверг, 22 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

