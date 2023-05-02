СМИ: Adidas планирует продать бизнес в России

Большинство западных компаний, объявивших об уходе с российского рынка после начала спецоперации, продолжают работать в РФ. Об этом в статье для The Washington Post пишет журналистка Робин Диксон. По данным аналитиков, к ноябрю 2022 года Россию покинули менее 9% западных компаний, имеющих в стране дочерние предприятия. Корреспондент отметила, что компании не только остались в России, но и заняли еще больше доли рынка за счет ухода некоторых конкурентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

