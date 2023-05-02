СМИ: Adidas планирует продать бизнес в России

Немецкая компания Adidas рассматривает возможность передачи российских активов иностранному инвестору, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Отмечается, что таким образом компания может перезапустить около ста наиболее доходных магазинов в стране. В марте прошлого года компания официально приостановила работу в России, розничные магазины временно закрыты.

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Большинство западных компаний, объявивших об уходе с российского рынка после начала спецоперации, продолжают работать в РФ. Об этом в статье для The Washington Post пишет журналистка Робин Диксон. По данным аналитиков, к ноябрю 2022 года Россию покинули менее 9% западных компаний, имеющих в стране дочерние предприятия. Корреспондент отметила, что компании не только остались в России, но и заняли еще больше доли рынка за счет ухода некоторых конкурентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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