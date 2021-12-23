Россиян предупредили о повышении цен на грузоперевозки на 15-25%
Российские грузоперевозчики намерены повысить цены на свои услуги на 15-25% в зависимости от направления. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на представителей отрасли.
По словам президента национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимира Матягина, поднять цены планируют более 80% компаний. Так, грузоперевозчик «Ларм» уже известил клиентов о подорожании услуг минимум на 20%.
Издание отмечает, что цены повысятся на перевозки на большегрузных и малотоннажных автомобилях. По данным «Грузавтотранса», изменения связаны с ростом стоимости топлива, комплектующих, масел, обслуживания машин. Ассоциация направила обращения в ФАС, Минэнерго и администрацию президента с просьбой повлиять на ценообразование, отмечает Ura.ru. «Грузавтотранс» предлагает разработать программы поддержки перевозчиков, направить отрасли субсидии и дотации, отменить акциз на топливо и запретить экспорт нефтепродуктов до улучшения ситуации на внутреннем рынке, пишет «Свободная пресса».
Минэнерго сообщило о получении письма ассоциации, отметив, что штаб ведомства контролирует топливообеспечение в стране и принимает меры по повышению поставок топлива на биржевые торги, стабилизации цен на бирже, повышению равномерности поставок на нефтебазы и АЗС регионов.
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