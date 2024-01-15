«Слишком дорого»: Производство вина в России снижается из-за экономии потребителей
Павел Шапкин заявил НСН, что россияне начинают экономить на алкогольных напитках, а молодежь вообще отказывается от таких продуктов.
Спрос на вино в России падает, так как потребители начинают экономить на алкоголе, рассказал глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в интервью НСН.
Суммарный объем производства водки в России по итогам 2023 года снизился на 4,3%, сообщили в Росалкогольтабакконтроле. Отмечается, что объем производства виноградных вин по итогу года снизился на 8,3%. Производство ликерных вин сократилось на 19,8%. Шапкин рассказал, что происходит с водкой и вином.
«Объем производства виноградных вин по итогу года снизился на 8,3% по сравнению с предыдущим годом, падение значительное. Причина кроется в том, что вина дорогие у нас. В Европе бутылку вина (0,7) можно купить за два евро. А у нас даже отечественные вина стоят дороже, удивляться нечему. Спрос снижается, люди перешли на экономную систему потребления. Поэтому и не растет производство. Что касается водки, ряд предприятий закрылись в этом году, значительная часть. Поэтому снизились показатели. Заводы закрывались, это основная причина. Пока их долю займут другие, это время», - объяснил он.
При этом Шапкин отметил, что спрос на вино снижается по всему миру, а молодежь переходит на безалкогольные напитки.
«Надо отметить, что спрос снижается на вина во всем мире. Во Франции сейчас красные вина уступают белым и розовым по объемам продаж, а это столица вина. Растет спрос на слабоалкогольные коктейли. Молодые люди стали меньше потреблять алкоголь по сравнению с предыдущими поколениями. Они предпочитают даже безалкогольные напитки, такая пошла тенденция. Растет трехзначными темпами годовыми производство спиртных напитков с удаленным искусственно спиртом. Например, делают виски, но удаляют алкоголь. Спрос на такие вещи растет», - рассказал собеседник НСН.
Ранее крупнейшие производители водки, джина и виски в России уведомили торговые сети о том, что планируют с начала 2024 года повысить стоимость продукции в среднем на 7-10%, передает «Радиоточка НСН».
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