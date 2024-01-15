Производство водки в России сократилось на 4,3%

По данным ведомства, объем производства виноградных вин по итогу года снизился на 8,3%. Производство ликерных вин сократилось на 19,8%. Также на 87,1% снизился объем производства виноградосодержащих напитков без этилового спирта.

В то же время производство слабоалкогольных напитков увеличилось за год на 8,3%. Также на 1,3% выросло производство ликеро-водочных изделий с крепостью свыше 25%.

Ранее крупнейшие производители водки, джина и виски в России уведомили торговые сети о том, что планируют с начала 2024 года повысить стоимость продукции в среднем на 7-10%, передает «Радиоточка НСН».



