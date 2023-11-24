«Обычный дистиллят»: Россиян призвали не смотреть на страну-производителя виски
Место создания алкогольного напитка не имеет принципиального значения, заявил НСН Павел Шапкин.
Самое главное в виски - выдержка напитка, страна-производитель не имеет особого значения. Об этом в разговоре с НСН заявил глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
С начала года поставки крепкого алкоголя из Китая в Россию выросли в десять раз, до 464 тысяч литров, пишет «Коммерсант». При этом большую часть экспорта из Китая составил виски – 421 тысяча литров.
«Виски везут в Россию в основном из стран Соединенного королевства, Индии и Ирландии. Какая разница, откуда он везется? Виски и в Африке виски. У нас пять из десяти самых продаваемых брендов – из Индии, англичане их в свое время научили делать. Вы можете понять, чем один виски отличается от другого? Это обычный дистиллят, производитель не имеет значения. На его вкус влияет выдержка и прочие факторы, но не страна-изготовитель. Может, китайцы когда-то изобретут методику, по которой его будут выдерживать как-то ускоренно, и тогда ситуация на рынке изменится», - заявил Шапкин.
Ранее нарколог Шуров назвал самые «пьющие» профессии. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru