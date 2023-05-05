«Следим за инфляцией»: Россиянам пообещали доллар за 75 после майских праздников

Укрепление рубля может продолжиться и после майских праздников, при этом Центробанк пока не будет снижать ключевую ставку, заявил в эфире НСН ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

В ходе торгов на Московской бирже 5 мая курс доллара упал ниже 77 рублей впервые с 31 марта. При этом официальный курс ЦБ на сегодня составляет 78,6 рублей за доллар.