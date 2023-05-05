«Следим за инфляцией»: Россиянам пообещали доллар за 75 после майских праздников
Майское укрепление рубля связано с действиями иностранных компаний и нефтью, дальнейшее зависит от инфляции и Центробанка, сказал в эфире НСН Андрей Кочетков.
Укрепление рубля может продолжиться и после майских праздников, при этом Центробанк пока не будет снижать ключевую ставку, заявил в эфире НСН ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.
В ходе торгов на Московской бирже 5 мая курс доллара упал ниже 77 рублей впервые с 31 марта. При этом официальный курс ЦБ на сегодня составляет 78,6 рублей за доллар.
«После майских праздников нельзя исключать движение в сторону 75 рублей за доллар, можно будет говорить об экономической обоснованности такого курса. Если брать историю за последние два месяца, выделяется ярким светом одна интересная идея: рубль слабел на фоне того, что иностранные компании конвертировали в валюту средства, полученные от продажи российских активов, это оказывало очень серьезное давление на рубль. Сейчас эти операции сильно сократились, давление на рубль ослабло. Кроме того, за апрель более чем на 22% подорожала нефть Urals, где-то до $58, и увеличился приток валюты. Баланс сместился в сторону избыточного предложения на рынке, и рубль воспользовался этой ситуацией для достаточно резкого укрепления», - сказал Кочетков.
По его словам, рубль может и дальше укрепляться, но это зависит от действий Центробанка и ситуации с инфляцией.
«Если Центробанк начнет намекать на дальнейшее снижение ставки, либо ситуация в экономике будет более-менее нормальной и понизятся ставки кредитования, мы можем стать свидетелями ралли на рынке ОФЗ (облигации федерального займа – прим. НСН) и через это также будет укрепляться рубль. Но пока, наверное, стоит говорить только о перспективе 75 рублей за доллар. Пока ЦБ говорит, что проинфляционные риски достаточно высоки, и на последнем заседании даже рассматривался вопрос, а не повысить ли ставку. В ближайшее время будем смотреть за динамикой инфляции: если она не станет разгоняться и будет более-менее стабильна, наверное, Центральный банк может начать задумываться о том, что можно и начать снижать ставку», - заключил собеседник НСН.
Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев ранее объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН» на фоне роста доллара выше 81 рубля в начале апреля, что ослабление национальной валюты уменьшает дефицит бюджета.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 215 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 667 / сут.
- Дания вместе с Германией передадут Украине 80 танков Leopard 1
- Тяжелоатлетам запретят на награждениях демонстрировать национальные флаги
- Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна
- Зюганов обратился к Путину и Шойгу с просьбой предоставить боеприпасы ЧВК «Вагнер»
- Путин пригласил Рахмона в Москву на празднование Дня Победы
- Кэрри Фишер посмертно получила именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде
- «Неблагодарные»: Захарова оценила снос памятника Красной армии в Польше
- Полиция Берлина вновь запретила флаги РФ и Украины 8 и 9 мая
- В Петербурге попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге
- Психолог объяснила, что поможет настроиться на рабочий лад даже при сильной апатии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru