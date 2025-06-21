Евтушенков: Ключевая ставка ЦБ будет снижаться постепенно

Ключевая ставка Банка России будет снижаться постепенно и не такими темпами, как хотелось бы бизнесу. Об этом заявил основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков в разговоре с ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

Как отметил эксперт, нет сомнений, что ставка будет снижаться.

«Другой вопрос. Она будет снижаться не такими темпами, как хотелось бы бизнесу. Бизнесу хотелось бы, чтобы она снизилась сразу на 5% минимум. Но этого не будет», - заявил Евтушенков.

По его мнению, показатель будут снижать постепенно, в июле Центробанк понизит ключевую ставку на 1-2 процентных пункта.

Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал ставку Банка России «сиюминутной проблемой».

