Трамп допустил, что будет добиваться увольнения председателя ФРС

Президент США Дональд Трамп допустил, что будет добиваться увольнения главы американской Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

«Может быть, мне придется передумать относительно его увольнения? Но все равно его срок [в ФРС] скоро закончится», - подчеркнул Трамп.

Американский лидер раскритиковал Пауэлла за то, что возглавляемая им организация не снижает базовую процентную ставку, что позволило бы стране экономить в год до $1 трлн. Трамп назвал главу ФРС «полнейшим болваном» и задался вопросом, почему совет управляющих организации не отменяет решения Пауэлла.

Ранее Дональд Трамп призывал снизить ставку ФРС для падения мировых цен на нефть.

