Трамп допустил, что будет добиваться увольнения председателя ФРС
Президент США Дональд Трамп допустил, что будет добиваться увольнения главы американской Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.
«Может быть, мне придется передумать относительно его увольнения? Но все равно его срок [в ФРС] скоро закончится», - подчеркнул Трамп.
Американский лидер раскритиковал Пауэлла за то, что возглавляемая им организация не снижает базовую процентную ставку, что позволило бы стране экономить в год до $1 трлн. Трамп назвал главу ФРС «полнейшим болваном» и задался вопросом, почему совет управляющих организации не отменяет решения Пауэлла.
Ранее Дональд Трамп призывал снизить ставку ФРС для падения мировых цен на нефть.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru