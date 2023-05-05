Курс доллара упал ниже 77 рублей

Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта.

Минфин РФ заявил о недополучении в мае 8,1 млрд рублей нефтегазовых доходов

По состоянию на 10:03 по московскому времени курс доллара торгуется на уровне 77,22 рубля. несколькими минутами ранее курс опускался до 76,98 рубля.

Евро продается за 85,39 рубля, следует из данных торгов на Мосбирже.

Ранее инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в разговоре с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» дал прогноз по курсу рубля на ближайшие полгода.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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