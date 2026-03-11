В РПЦ призвали играть в Genshin Impact во время Великого поста

В Российской православной церкви призвали играть с детьми в Genshin Impact и настольные игры во время Великого поста, сообщает Telegram-канал Daily Storm со ссылкой на заявление руководителя миссионерского отдела Песоченской епархии Владислава Берегового.

По его словам, во время поста верующие уделяют меньше времени приготовлению пищи и походам по магазинам, освобождая его для более важных дел. Свободные часы священник предложил потратить, например, на прогулку или совместный досуг с детьми.

«Поиграть в настолки или в Genshin Impact. Почитать Евангелие, в конце концов: хорошо бы в дни Великого поста прочитать хотя бы весь Новый Завет», — указал Береговой.

Ранее россиянам назвали продукт для повышения выносливости в Великий пост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

