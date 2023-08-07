«Скупка валюты»: Экс-глава ЦБ назвал причины рекордного оборота наличных

«Конечно, это и приобретение конвертируемых валют, которые стоят дороже. Люди пытаются покупать тогда, когда, по идее, надо продавать. Но есть и другие слои, где наличные деньги необходимы для достижения цели снижения налогообложения. Зарплата в конвертах позволяет не платить социальные взносы. Она позволяет не указывать собственную прибыль в полном объеме предприятия, как это было в 90-е годы очень активно. Какие-то схемы обмена товарами без фиксации договорами и ценами тоже могут требовать дополнительных платежей в наличной форме», - сказал Дубинин.

Экс-глава ЦБ отметил, что россияне скупают валюту, чтобы обеспечить себе «пенсионные деньги». При этом он указал, что сегодня не время для приобретения доллара: курс в ближайшее время может стабилизироваться или даже снизиться.

«Люди живут у нас в рублевом пространстве. А если говорить о массовой покупке валюты, то это некрупные собственники, не люди с большим объемом сбережений. Это, скорее, попытка обеспечить себе пенсионные деньги на старость. Совсем недавно, в мае, доллар был 83 рубля, сегодня 97 рублей. Это большие приросты рублевой цены за доллар. Во всяком случае, это не время для накоплений доллара. Можно ожидать, что он стабилизируется или снизится, если не будет каких-то экстраординарных условий. Скупку валюты нельзя назвать паникой. Паника – это когда с банковских вкладов начинают выводить деньги, не глядя на то, какие проценты по вкладам и так далее», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее, 7 августа, доллар на торгах взлетел выше 97 рублей. Он поднялся до такого уровня впервые с 25 марта прошлого года. Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН говорил, что в обвале рубля виноваты люди, которые бегут скупать американскую валюту, сообщает «Радиоточка НСН».

