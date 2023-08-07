Объем наличных в России вырос рекордно за 25 лет

Отмечается, что в июне текущего года объём наличных в стране вырос рекордно за последние 25 лет - на 459 млрд рублей. При этом в Центробанке отметили, что повышенный спрос на наличные наблюдался в целом в последние месяцы.

По мнению экспертов, основными причинами, по которым граждане стараются «запастись» наличными, это стрессовый фактор на фоне негативных событий, возможный дополнительный спрос на живые деньги в новых регионах России, а также сезон отпусков.

Ранее Центробанк РФ представил логотип цифрового рубля, новая форма национальной валюты дополнит существующие наличные и безналичные рубли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

