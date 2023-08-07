Объем наличных в России вырос рекордно за 25 лет
Объём наличных в обращении в РФ по данным на 1 июля 2023 года достиг почти 17,8 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка.
Отмечается, что в июне текущего года объём наличных в стране вырос рекордно за последние 25 лет - на 459 млрд рублей. При этом в Центробанке отметили, что повышенный спрос на наличные наблюдался в целом в последние месяцы.
По мнению экспертов, основными причинами, по которым граждане стараются «запастись» наличными, это стрессовый фактор на фоне негативных событий, возможный дополнительный спрос на живые деньги в новых регионах России, а также сезон отпусков.
Ранее Центробанк РФ представил логотип цифрового рубля, новая форма национальной валюты дополнит существующие наличные и безналичные рубли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru