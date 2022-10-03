«Скупка долларов и экспорт капитала»: Перечислены способы для ослабления курса рубля

«Экспортеры, конечно, страдают от такого курса рубля, потому что они получают оплату за свои экспортные товары и услуги в долларах. Соответственно, за один доллар они получают меньше рублей при таком курсе. Они не покупают потом на эти доллары что-то, что можно импортировать в страну и потом здесь продать. Дело в том, что совершенно неважно, какой курс заложен в бюджет. В бюджет нужно заложить какой-то курс, чтобы хоть как-то этот бюджет посчитать. Экспортеры получают деньги не по тому курсу, который написан в законе о бюджете, а по тому, который существует на день обмена. Поэтому в бюджете вы можете написать любой курс и это ни на что не повлияет», - указал Ракша.

Кроме того, он рассказал, что в России на сегодняшний день почти не существует движения по счету капитала из-за санкций. Ракша объяснил, что в страну приходит гораздо больше валюты, чем требуется, а покупателей на нее нет.

«Курс рубля сложился таким, какой он сейчас есть из-за двух вещей: есть счет капитала и счет внешней торговли. Счет капитала – это, грубо говоря, инвестиции. Счет внешней торговли – это экспорт и импорт. По счету капитала движения у нас почти не существует, поскольку есть санкции, экспорт и импорт капитала заморожены. А по счету внешней торговли доходы от экспорта очень сильно превышают расходы на импорт опять же из-за санкций и цен на энергоносители. В страну приходит гораздо больше валюты, чем ей нужно, но на эту валюту нет покупателей. Поэтому курс доллара и евро на внутреннем валютном рынке такой низкий», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН отмечал, что Банк России и правительство настаивают на том, что не будут искусственно обваливать рубль, однако Минфин требует его наибольшего ослабления, чтобы извлечь выгоду для экспортеров.

