«Скупка долларов и экспорт капитала»: Перечислены способы для ослабления курса рубля
Курс доллара и евро на внутреннем валютном рынке России низкий, так как на эту валюту абсолютно нет покупателей, отметил в эфире НСН экономист Денис Ракша.
Для ослабления курса рубля необходимо резко сократить доходы от экспорта, при этом доллары должны скупать, например, Минфин или Центробанк, также нужно разрешить экспорт капитала в любом виде, рассказал экономист Денис Ракша в разговоре с НСН.
Накануне глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев сообщил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) вынуждены довольствоваться рентабельностью в 2-4% и не могут увеличить свои доходы за счет экспорта вооружения из-за высокого курса рубля. Также он подчеркнул, что страдают и экспортеры высокотехнологичной продукции. Денис Ракша отметил, что рубль можно ослабить при помощи ряда инструментов.
«Для того, чтобы ослабить рубль, нужно, чтобы резко сократились доходы от экспорта, либо чтобы резко выросли расходы на импорт. Либо кто-то эти доллары должен скупать, например, Минфин или Центробанк, либо же разрешить движение по счету капитала. То есть, то, против чего так безумно в данный момент возражают очень многие. Нужно разрешить валюте уходить из страны, то есть разрешить экспорт капитала в каком-то виде. При этом нужно понимать, что наш капитал за границей никто не ждет: есть прямые санкции, нежелание работать с русскими и так далее. Даже если сегодня разрешить отток капитала и снять все ограничения на валютные операции, не факт, что вы сможете этот капитал вывести. Но можно попытаться», - сказал Ракша.
По его словам, экспортеры ОПК и высокотехнологичной продукции страдают, потому что получают оплату за товары в долларах, а при сегодняшнем курсе соответственно получают меньше рублей. Экономист также напомнил, что курс, который прописан в бюджете страны, не имеет абсолютно никакого значения.
«Экспортеры, конечно, страдают от такого курса рубля, потому что они получают оплату за свои экспортные товары и услуги в долларах. Соответственно, за один доллар они получают меньше рублей при таком курсе. Они не покупают потом на эти доллары что-то, что можно импортировать в страну и потом здесь продать. Дело в том, что совершенно неважно, какой курс заложен в бюджет. В бюджет нужно заложить какой-то курс, чтобы хоть как-то этот бюджет посчитать. Экспортеры получают деньги не по тому курсу, который написан в законе о бюджете, а по тому, который существует на день обмена. Поэтому в бюджете вы можете написать любой курс и это ни на что не повлияет», - указал Ракша.
Кроме того, он рассказал, что в России на сегодняшний день почти не существует движения по счету капитала из-за санкций. Ракша объяснил, что в страну приходит гораздо больше валюты, чем требуется, а покупателей на нее нет.
«Курс рубля сложился таким, какой он сейчас есть из-за двух вещей: есть счет капитала и счет внешней торговли. Счет капитала – это, грубо говоря, инвестиции. Счет внешней торговли – это экспорт и импорт. По счету капитала движения у нас почти не существует, поскольку есть санкции, экспорт и импорт капитала заморожены. А по счету внешней торговли доходы от экспорта очень сильно превышают расходы на импорт опять же из-за санкций и цен на энергоносители. В страну приходит гораздо больше валюты, чем ей нужно, но на эту валюту нет покупателей. Поэтому курс доллара и евро на внутреннем валютном рынке такой низкий», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН отмечал, что Банк России и правительство настаивают на том, что не будут искусственно обваливать рубль, однако Минфин требует его наибольшего ослабления, чтобы извлечь выгоду для экспортеров.
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