Аналитик: рубль может упасть к концу 2022 года из-за санкций
30 сентября 202204:11
Курс российской национальной валюты в краткосрочной перспективе может продолжить укрепляться, в октябре стоит ожидать значения в 53 рубля за доллар и 50 за евро, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика Владислава Антонова.
По его словам, к концу года курс вырастит до 70 рублей за доллар.
По данным Минэкономразвития, доллар в декабре укрепится по отношению к рублю, курс американской валюты составит 66 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru