Аналитик: рубль может упасть к концу 2022 года из-за санкций

Курс российской национальной валюты в краткосрочной перспективе может продолжить укрепляться, в октябре стоит ожидать значения в 53 рубля за доллар и 50 за евро, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика Владислава Антонова.

Названы причины аномального роста рубля

По его словам, к концу года курс вырастит до 70 рублей за доллар.

По данным Минэкономразвития, доллар в декабре укрепится по отношению к рублю, курс американской валюты составит 66 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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