Набиуллина рассказала об инфляции в России

Глава Банка России отметила, что инфляция приобретает все более устойчивый характер. «Анализ компонентов показывает, что устойчивые факторы инфляции, которые не зависят от внешних цен, растут», — добавила Набиуллина.

Как сообщает Росстат, в конце апреля инфляция замедлилась до 5,5%. В марте 2021 года она составила 5,8%. Специалисты Центробанка прогнозируют, что к концу года инфляция будет в районе 4,7-5,2%.

