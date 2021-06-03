Набиуллина рассказала об инфляции в России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России повышенная. Об этом она рассказала на Петербургском международном экономическом форуме.

АКРА: Инфляция замедлится к середине года

Глава Банка России отметила, что инфляция приобретает все более устойчивый характер. «Анализ компонентов показывает, что устойчивые факторы инфляции, которые не зависят от внешних цен, растут», — добавила Набиуллина.

Как сообщает Росстат, в конце апреля инфляция замедлилась до 5,5%. В марте 2021 года она составила 5,8%. Специалисты Центробанка прогнозируют, что к концу года инфляция будет в районе 4,7-5,2%.

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ФОТО: кадр из видео YouTube
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