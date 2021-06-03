Набиуллина рассказала об инфляции в России
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России повышенная. Об этом она рассказала на Петербургском международном экономическом форуме.
Глава Банка России отметила, что инфляция приобретает все более устойчивый характер. «Анализ компонентов показывает, что устойчивые факторы инфляции, которые не зависят от внешних цен, растут», — добавила Набиуллина.
Как сообщает Росстат, в конце апреля инфляция замедлилась до 5,5%. В марте 2021 года она составила 5,8%. Специалисты Центробанка прогнозируют, что к концу года инфляция будет в районе 4,7-5,2%.
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