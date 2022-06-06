«Сказка про белого бычка»: Аналитик усомнился в возможности Украины добывать биогаз
Миллиарды кубометров «свободного» газа будут не произведены в стране, а недополучены потребителями на неподконтрольных Киеву территориях, заявил в эфире НСН Игорь Юшков.
Украина не производит необходимого ей количества биогаза и не сможет отказаться от импортных поставок, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон написал в своих соцсетях, что Украина может полностью отказаться от импорта газа, так как у страны есть возможность самостоятельной добычи этого топлива и производства биогаза. По его словам, в стране производится до восьми миллиардов кубических метров биогаза в год.
Собеседник «Радиоточки НСН» назвал эти разговоры про собственное производство биогаза «сказкой про белого бычка».
«Конечно, никакие 8 миллиардов кубометров в год огни не добывают, это откровенная ложь. Иначе они бы никогда не импортировали газ как таковой и им бы хватало. В производство биогаза нужно вкладывать деньги, а в «Нафтогаз Украины» люди на такие вещи не нацелены. Ведь биогаз – это метан, который образуется, когда что-нибудь гниёт. Это может быть и обычная городская канализация и, прежде всего, сельское хозяйство. Тут нужно инвестировать в то, чтобы создать систему сбора этого метана. Раз сама Украина говорит о том, что сейчас сельское хозяйство будет в упадке, возникает вопрос – где они возьмут 10 миллиардов кубов метана из сельского хозяйства? Совершенно непонятно. Это могут быть тысячи кубометров, могут быть десятки тысяч… Но не миллиарды. Они и в нормальное время не создали эту систему, а сейчас, когда вся экономика у них рухнула, откуда они возьмут инвестиции, что бы создать систему сбора метана? Всё это сказки про белого бычка», - уверен Юшков.
Аналитик также предположил, что продолжение программ импортных закупок газа остаётся выгодным и для руководства «Нафтогаза Украины» и для представителей теневого бизнеса.
«Сохранение импорта - это значит сохранение непрозрачных схем того, куда уходят деньги государственной компании. Ведь, государственный «Нафтогаз» закупает те самые 9-10 миллиардов кубов газа у всевозможных посредников. В том числе у компаний, которые, по всей видимости, аффилированы с менеджментом «Нафтогаза» и украинскими политиками. Они говорят, что покупают газ у частных компаний, но не говорят названий. Поэтому схемы очень непрозрачные и, откровенно говоря, мутные», - считает Юшков.
Он уточнил, что миллиарды кубометров «свободного» газа будут не произведены в стране, а недополучены потребителями.
«Сейчас ряд территорий уже неподконтролен Киеву. И по традиции, которая существует ещё с 2014 года, всё, что ему неподконтрольно, сразу отключается от подачи газа и электроэнергии. Фактически Киев говорит, что это не его территория. То есть, власти сократят импорт газа из-за того, что многим территориям его теперь не поставляют. Просто они хотят выдать это за собственное достижение. Ведь «Нафтогаз» годами говорит о том, что они вот-вот уже достигнут независимости от импортного газа, что нарастят объём добычи на обычном месторождении, то на шельфе, до этого про сланцевый газ говорили, теперь про биогаз вспомнили… Но единственная возможность достигнуть отказа от импорта - это просто потребителей сократить», - пояснил аналитик.
По данным агентства Reuters, в 2021 году Украина потребила 27,3 миллиарда кубических метров газа при собственной добыче примерно 19,8 миллиардов. Тогда же импорт составил 2,6 миллиардов кубических метров, а из подземных хранилищ было взято 4,9 миллиарда.
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