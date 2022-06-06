«Сказка про белого бычка»: Аналитик усомнился в возможности Украины добывать биогаз

Украина не производит необходимого ей количества биогаза и не сможет отказаться от импортных поставок, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон написал в своих соцсетях, что Украина может полностью отказаться от импорта газа, так как у страны есть возможность самостоятельной добычи этого топлива и производства биогаза. По его словам, в стране производится до восьми миллиардов кубических метров биогаза в год.

Собеседник «Радиоточки НСН» назвал эти разговоры про собственное производство биогаза «сказкой про белого бычка».

«Конечно, никакие 8 миллиардов кубометров в год огни не добывают, это откровенная ложь. Иначе они бы никогда не импортировали газ как таковой и им бы хватало. В производство биогаза нужно вкладывать деньги, а в «Нафтогаз Украины» люди на такие вещи не нацелены. Ведь биогаз – это метан, который образуется, когда что-нибудь гниёт. Это может быть и обычная городская канализация и, прежде всего, сельское хозяйство. Тут нужно инвестировать в то, чтобы создать систему сбора этого метана. Раз сама Украина говорит о том, что сейчас сельское хозяйство будет в упадке, возникает вопрос – где они возьмут 10 миллиардов кубов метана из сельского хозяйства? Совершенно непонятно. Это могут быть тысячи кубометров, могут быть десятки тысяч… Но не миллиарды. Они и в нормальное время не создали эту систему, а сейчас, когда вся экономика у них рухнула, откуда они возьмут инвестиции, что бы создать систему сбора метана? Всё это сказки про белого бычка», - уверен Юшков.